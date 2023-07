Lionel Messi vai fazer a sua estreia pelo Inter Miami nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), na partida contra o Cruz Azul (MEX), pela Leagues Cup, torneio entre equipes da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX, responsáveis pelos campeonatos americano e mexicano de futebol, respectivamente. A partida será realizada no DRV PNK Stadium, localizado na cidade Fort Lauderdale, na Flórida, casa do novo time do craque argentino.

Segundo um comunicado do Inter Miami, todos os mais de 20 mil ingressos para o jogo estão esgotados. A partida vai marcar, ainda, a estreia do volante espanhol Sergio Busquets, com quem Messi jogou no Barcelona, pelo time americano. O clube trabalha nas contratações de Jordi Alba, Andres Iniesta e Luís Suárez, experientes jogadores que marcaram época com o argentino na equipe catalã.

Messi estreia pelo Inter Miami nesta sexta-feira, nos EUA. Foto: Rebecca Blackwell/ AP

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Fort Lauderdale, Flórida (Estados Unidos).

: Fort Lauderdale, Flórida (Estados Unidos). ESTÁDIO : DRV PNK Stadium.

: DRV PNK Stadium. DATA : 21/07/2023.

: 21/07/2023. HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

MLS Season Pass, na Apple TV+.

O MLS League Pass se trata de um pay-per-view dentro da plataforma de streaming da Apple que permite acompanhar todos os jogos da liga e outros torneios do futebol dos Estados Unidos.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

INTER MIAMI - Callender, Allen, Miller, Kryvtsov e Fray; Arroya, Busquets, Cremaschi, Messi, Josef Martinez e Taylor. Técnico : Tata Martino.

- Callender, Allen, Miller, Kryvtsov e Fray; Arroya, Busquets, Cremaschi, Messi, Josef Martinez e Taylor. : Tata Martino. BOTAFOGO - Gudino, Rivero, Salcedo, Ditta, Huescas, Lira, Castano, Moises, Rotondi, Tabo e Cambindo. Técnico: Tuca Ferreti.

ÚLTIMOS RESULTADOS: