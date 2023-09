Inter Miami x Houston Dynamo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Lionel Messi pode conquistar seu segundo troféu com a camisa do Inter Miami nesta quarta-feira. Apesar de ser dúvida para o jogo decisivo, o argentino já participou da campanha que o time de David Beckham construiu na US Open Cup até chegar na final com o Houston Dynamo.

O duelo entre Inter Miami e Houston Dynamo acontece às 21h30, no Lockhart Stadium, casa do time da Flórida, em Fort Lauderdale. A final será decidida em confronto único. Se terminar empatado, o duelo irá para prorrogação e, persistindo a igualdade, haverá cobranças de pênaltis.

INTER MIAMI x HOUSTON DYNAMO

DATA: 27/09 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

LOCAL: Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale.

Inter Miami e Houston Dynamo se enfrentam na final da US Open Cup nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

CazéTV (YouTube e Twitch).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER MIAMI : Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov e Alba; Busquets, Cremaschi, Arroyo e Messi (Campana); Martínez e Taylor (Farías). Técnico : Gerardo Tata Martino.

: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov e Alba; Busquets, Cremaschi, Arroyo e Messi (Campana); Martínez e Taylor (Farías). : Gerardo Tata Martino. HOUSTON DYNAMO: Clark; Escobar, Bartlow, Hadebe e Smith; Caicedo e Herrera; Iturre, Carasquilla e Kowalczyk; Ibrahim. Técnico: Ben Olsen.

ÚLTIMOS RESULTADOS