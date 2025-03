Inter x Monza pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O líder do Campeonato Italiano de 2024-25 entra em campo neste sábado, 8. A partir das 16h45, a Inter de Milão recebe o Monza no Estádio Giuseppe Meazza, jogando com a força de sua torcida para tentar a manutenção da ponta contra o lanterna da competição, que amarga uma sequência de duas derrotas consecutivas e vários jogos sem vencer.

Uma simples vitória será suficiente para a equipe de Simone Inzaghi. com 58 pontos, se manter na primeira colocação e não depender de um tropeço do Napoli, que está em segundo, somente um ponto atrás. O Atalanta é outro que pode se aproximar nesta rodada caso seus rivais não vençam, estando com 55 pontos. O clube, no entanto, não pode chegar ao topo, pois perde no confronto direto para a Inter.

Inter e Monza, líder e lanterna do Campeonato Italiano de 2024-25, respectivamente, se enfrentam neste sábado, 8. Foto: Arte/Estadão

INTER DE MILÃO X MONZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO

LOCAL : Milão (Itália).

: Milão (Itália). ESTÁDIO : Giuseppe Meazza.

: Giuseppe Meazza. DATA : 08/03/2025.

: 08/03/2025. HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR A INTER DE MILÃO X MONZA AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

Disney+ (streaming).

ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO:

INTER - Sommer; Pavard, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mikhitaryan e Carlos Augusto; Martínez e Correa. Técnico: Simone Inzaghi.

ESCALAÇÃO DO MONZA:

MONZA- Turati; D’Ambrosio, Izzo e Palacios; Pererira, Bianco, Zerdi e Kyrikopoulos; Keita, Ciurria e Ganvoula. Técnico: Alessandro Nesta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E MONZA: