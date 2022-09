Inter não sai do zero com o Red Bull Bragantino, entrega vice-liderança e vê Palmeiras distante

O Internacional não acompanhou seus principais rivais da parte de cima da tabela e entregou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o Fluminense na noite desta quarta-feira. Recebeu o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, sofreu com erros constantes no campo de ataque e não saiu de um empate sem gols, em jogo válido pela 28ª rodada, encerrado com vaias da torcida.

O ponto somado em Porto Alegre deixa o Inter com 50, em terceiro lugar, um ponto atrás do Fluminense, que goleou o Juventude por 4 a 0 e chegou aos 51. Acima dos dois, o Palmeiras alcançou 60 de pontuação depois de vencer o Atlético-MG e aumentou a vantagem na liderança, com uma diferença de nove pontos em relação aos tricolores cariocas. O time de Bragança Paulista está em 13º, com 35, a cinco do Cuiabá, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Leia também Palmeiras supera desfalques, ganha do Atlético-MG fora e amplia vantagem na ponta

O primeiro tempo foi de muita eficiência defensiva para os dois lados. O Red Bull Bragantino não deixou o Inter cumprir o objetivo de ditar o ritmo da partida em território gaúcho e equilibrou as ações. No ataque, não foram muitas. Quando algum dos times chegava ao último terço do campo, a defesa levava a melhor, seja por mérito na marcação ou decisões precipitadas do ataque adversário. Os donos da casa tiveram um pouco mais de presença ofensiva, mas as chances claras foram escassas.

Red Bull Bragantino frustra planos do Inter no Beira-Rio. Foto: Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino

O Inter foi para o intervalo frustrado com os erros cometidos no campo adversário e voltou muito afobado para o segundo tempo. Forçou algumas jogadas e emplacou uma série de erros que trouxe certa irritação aos torcedores, enquanto a equipe paulista tentava aproveitar o nervosismo adversário para ganhar espaço rodando a bola, porém sem sucesso na articulação.

A afobação foi aplacada após os primeiros 15 minutos, e os colorados evoluíram ofensivamente. Em busca de aumentar o volume lá na frente, Mano Menezes sacou o lateral-direito Igor Gomes e colocou o meia Maurício, além de ter apostado em Taison no lugar de Alan Patrick. Com menos de cinco minutos em campo, Maurício teve ótima oportunidade de abrir o placar, ao receber cruzamento rasteiro perto da segunda trave, de frente para o gol aberto, e mandou para fora.

Perto do final da partida, o Red Bull se arriscou mais e teve alguns bons momentos, como finalizações perigosas de Popó e Artur defendidas por Keiller, titular pelo segundo jogo seguido no gol colorado, já que Daniel está tratando um trauma no olho direito. A postura deixou o jogo mais aberto e desencadeou chances também para os donos da casa, que continuaram se atrapalhando na conclusão das jogadas.

Continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

INTERNACIONAL - Keiller; Igor Gomes (Maurício), Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenílson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Taison) e Pedro Henrique (David); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Jadsom Silva) e Hyoran (Sorriso); Artur, Carlos Eduardo (Popó) e Helinho (Eric Ramires). Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Artur e Popó (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 750.267,00

Continua após a publicidade

PÚBLICO - 17.943 (15.985 pagantes)

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).