Inter promete acionar Conmebol por danos causados por torcedores do Nacional no Beira-Rio

A direção do Internacional prometeu acionar a Conmebol para cobrir os custos que terá com a reposição de cadeiras quebradas por torcedores do Nacional no estádio Beira-Rio, durante partida entre os dois times, na noite de quarta-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo foi marcado por uma briga entre torcedores brasileiros e uruguaios.

“O Inter irá buscar identificar os responsáveis para que as autoridades policiais tomem as devidas providências, bem como acionar o Comitê Disciplinar para recuperar os danos causados”, avisou o clube gaúcho, em comunicado.

A partida entre os times de Porto Alegre e Montevidéu foi precedida de clima tenso, com focos de brigas entre torcedores do lado de fora do estádio. E, durante a partida, foram registrados confrontos nas arquibancadas e até casos de racismo de uruguaios contra brasileiros.

Inter e Nacional empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira, pela Libertadores. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Fãs do Nacional foram vistos ainda arremessando cadeiras em direção à torcida gaúcha. A situação, além dos riscos envolvidos aos fãs do time colorado, deve gerar prejuízos aos cofres do Inter, que não divulgou estimativa de gastos para o reparo das cadeiras danificadas.

“A Conmebol registrou no relatório disciplinar da partida que cinco torcedores colorados foram atingidos por objetos arremessados pela torcida do Nacional e atendidos no ambulatório do Beira-Rio, sendo liberados sem gravidade para irem às suas residências. O clube uruguaio será multado”, disse o Inter, no comunicado.

A Conmebol, responsável pela organização da Libertadores, não se manifestou publicamente sobre o caso. Em campo, Inter e Nacional ficaram no empate por 2 a 2. O time brasileiro ocupa o segundo lugar do Grupo B, atrás justamente do rival uruguaio.

