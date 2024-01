Inter x Avenida: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Internacional faz sua estreia no Campeonato Gaúcho 2024 neste domingo, 21, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, diante do Avenida. Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet planeja mandar a campo um time com novidades em relação ano ano passado. Reforços para a temporada, o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o centroavante Lucas Alario devem começar como titulares.

Por outro lado, a equipe conta com algumas ausências importantes. O zagueiro Gabriel Mercado e o meio-campista Alan Patrick estão fora, pois cumprem suspensão referente à edição anterior competição. Além disso, o goleiro Rochet, com desconforto na região torácica, e o meia Maurício, convocado para a seleção brasileira olímpica, também são desfalques confirmados na rodada de abertura do Gauchão.

INTER X AVENIDA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO GAÚCHO

DATA: 21/01 (domingo).

21/01 (domingo). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

16h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR INTER X AVENIDA AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTER E AVENIDA

INTER: Ivan; Bustos, Vitão, Robert Renan (Igor Gomes) e Renê; Bruno Henrique, Aránguiz, Hyoran e Wanderson; Alario e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Ivan; Bustos, Vitão, Robert Renan (Igor Gomes) e Renê; Bruno Henrique, Aránguiz, Hyoran e Wanderson; Alario e Enner Valencia. Eduardo Coudet. AVENIDA: Ruan Carneiro; Celsinho, Dadalt (Fred), Rafael Goiano e César Nunes; Chicão, Bruno Camilo, Carlos Alberto e Maikon Aquino; Carlos Henrique e Felipe Cruz (Bruninho). Técnico: Márcio Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER E AVENIDA