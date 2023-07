Com um gol de Deyverson no final, o Cuiabá derrotou o Internacional por 2 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde desse sábado. O resultado faz o time do Mato Grosso chegar a uma invencibilidade de cinco partidas, com 25 pontos, ultrapassando justamente o Inter (23 pontos), que agora acumula cinco jogos seguidos sem ganhar.