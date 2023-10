Inter x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Fluminense farão o segundo e decisivo jogo das semifinais da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Após empate por 2 a 2 no Maracanã, na última semana, a disputa para definir o primeiro finalista da competição está aberta. A expectativa é que mais de 50 mil torcedores estejam presentes. A direção do clube gaúcho comunicou que os ingressos estavam esgotados ainda no sábado. A torcida do Fluminense também comprou todos os seus quatro mil bilhetes em uma hora.

Com o resultado do jogo de ida, quem vencer a segunda partida estará garantido na final, enquanto um novo empate leva a disputa aos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors, que empataram o primeiro jogo por 0 a 0, em Buenos Aires, na Argentina. O segundo encontro será na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Internacional e Fluminense decidem quem será o primeiro finalista da Libertadores 2023. Foto: Arte/Estadão

INTER x FLUMINENSE: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 04/10 (quarta-feira).

: 04/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR INTER x FLUMINENSE AO VIVO

Globo

Paramount+

ESCALAÇÃO DO INTER

INTERNACIONAL - Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Paulo Henrique Ganso e Arias; Keno e German Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMO RESULTADO DO INTER

30/09 - Inter 0 x 2 Atlético-MG - Brasileirão

ÚLTIMO RESULTADO DO FLUMINENSE

