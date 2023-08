Inter x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Fortaleza se encontram neste sábado, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada não sabe o que é vencer no torneio nacional há sete jogos. Já o time tricolor planeja estabelecer uma sequência positiva após golear o Santos na rodada passada.

Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Inter e Fortaleza aparecem nas modestas 13ª e 11ª posições, respectivamente. Deve-se acentuar que os gaúchos somam 24 pontos, dois a menos que os visitantes desta tarde.

INTER x FORTALEZA

DATA :19/08 (sábado).

:19/08 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Inter e Fortaleza medem forças neste sábado em Porto Alegre. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL - Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico : Eduardo Coudet.

- Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano. : Eduardo Coudet. FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS