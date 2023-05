Inter x Nacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Nacional de Montevidéu medem forças nesta quarta-feira pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O time uruguaio lidera a chave, com seis pontos, enquanto os gaúchos estão em segundo lugar, com quatro, podendo tomar a ponta nesta noite.

O Inter vai bem no Campeonato Brasileiro e segue invicto após três partidas, ocupando posição no G-4. O Nacional, por sua vez, é vice-líder do Uruguaio, atrás do rival Peñarol, que ostenta cinco pontos de vantagem.

INTERNACIONAL x NACIONAL

DATA : 03/05/2023 (quarta-feira).

: 03/05/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Inter e Nacional duelam nesta quarta-feira no Beira-Rio. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL - Keiller; Igor Gomes, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Gustavo Campanharo e Alan Patrick; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. Técnico : Mano Menezes.

- Keiller; Igor Gomes, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Gustavo Campanharo e Alan Patrick; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. : Mano Menezes. NACIONAL - Sergio Rochet; Marcos Montiel, Diego Polenta e Fabián Noguera; Camilo Cándido, Diego Rodríguez, Yonathan Rodríguez e Lucas Morales; Franco Fagúndez, Federico Martínez, Ignacio Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

ÚLTIMOS RESULTADOS