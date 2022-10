Inter x Santos: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Internacional e Santos se enfrentam neste sábado, às 15h, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputa neste horário incomum por causa da final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente del Valle. A Conmebol orienta as federações filiadas a não realizar nenhum jogo oficial concomitantemente a quaisquer finais de torneios continentais.

As duas equipes ocupa posições distintas na tabela de classificação. O Inter tem remotas chances de título do Brasileirão. Na terceira colocação, o conjunto colorado soma 50 pontos. O Santos, por sua vez, está no modesto 10º lugar, com 37 pontos, e ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Inter e Santos se enfrentam neste sábado em Porto Alegre.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Inter e Santos acontece neste sábado, às 15h, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, capital gaúcha.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre colorados e alvinegros terá transmissão da Globo (para Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e Premiere. O Estadão acompanha todos os movimentos em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick (Maurício) e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo e Luan; Sánchez (Ângelo), Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Orlando Ribeiro.

QUEM APITA?

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Eder Alexandre (SC)

Assistente 2: Gizeli Casaril (SC)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

AVAR: Rejane Caetano da Silva (Fifa-RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Inter ficou no empate sem gols com o Red Bull Bragantino no Beira-Rio na rodada passada. O Santos, por sua vez, bateu o Athletico-PR por 2 a 0 na Vila Belmiro.