Inter x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o time paulista encerrar a série de seis jogos sem vitória na competição antes do primeiro dos dois jogos mais importantes do ano: a final da Copa do Brasil diante do Flamengo, domingo, no Maracanã.

A prioridade do São Paulo é, claro, é a decisão da Copa do Brasil, torneio que nunca ganhou. Mas uma vitória sobre o Inter no Sul pode ser importante para o ânimo da equipe, que não ganha um jogo do Brasileirão há quase dois meses e, por isso, despencou na tabela. É o 11º, com 28 pontos. São seis partidas sem vitórias e uma eliminação para a LDU nas quartas de final da Sul-Americana, com pênalti decisivo perdido pelo astro James Rodríguez.

O Inter abre a 23ª rodada com 26 pontos, mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente. O time gaúcho não vence há dez rodadas. Por isso, o clube tenta mobilizar o torcedor para que apoie a equipe no estádio, com promoção de ingressos para o sócio-torcedor.

Inter e São Paulo se enfrentam no Beira-Rio Foto: Arte/Estadão

INTER x SÃO PAULO

DATA : 13/09 (quarta-feira).

: 13/09 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. ESTÁDIO : Beira-Rio.

: Beira-Rio. LOCAL: Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR

Globo

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER : Keiller; Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Lucca. Técnico : Eduardo Coudet.

: Keiller; Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Lucca. : Eduardo Coudet. SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano (Wellington Rato), Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

