Internacional 0 x 0 Cruzeiro: assista aos gols e aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Em jogo animado, mas de nível técnico abaixo do esperado, o Internacional desperdiçou chance preciosa de emplacar novo triunfo, neste sábado, ao empatar sem gols com o Cruzeiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com um a mais durante quase todo o segundo tempo, o time da casa falhou demais no ataque e teve encerrada sua série de vitórias. Confira os melhores momentos: