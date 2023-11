Internacional 0 x 0 Fluminense: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense voltou a irritar os torcedores do Internacional nesta quarta-feira. Mesmo sem suas estrelas, que ganharam um descanso após o título da Copa Libertadores, no sábado, o time carioca soube se portar para segurar o empate no Beira-Rio que impediu os rivais de alcançarem os sonhados 45 pontos na luta contra a queda. O reencontro após a semifinal da competição continental terminou sem gols.