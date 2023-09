Internacional 2 x 1 São Paulo: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Jogando fora de casa, o São Paulo foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, dia 13, no Estádio do Beira-Rio, pelo Brasileirão. Apesar de Calleri ter voltado a marcar depois de seis jogos, o time paulista foi completamente dominado na segunda etapa e acabou levando a virada, com gols de Bustos e Renê. O São Paulo se prepara para decidir a Copa do Brasil com o Flamengo.