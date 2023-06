Internacional 2 x 1 Vasco: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Com dois gols marcados antes dos 15 minutos do primeiro tempo, o Internacional fez valer o fator casa e venceu por 2 a 1 o Vasco, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida deste foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho abriu o marcador aos dois minutos com Rômulo e, aos 14, com Wanderson, fez o segundo. O gol do Vasco foi histórico, marcado pelo jovem Rayan, de 16 anos, aos 28 minutos do primeiro tempo. Com 16 anos, 10 meses e 8 dias, ele marcou seu primeiro gol entre os profissionais e se tornou o mais jovem jogador a balançar as redes pelo Vasco no século 21.