Internacional 2 x 2 Corinthians: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O Corinthians poderia teria festejado uma vitória contra o Inter, mas lamentou o empate com gol de Luiz Adriano aos 54 minutos do segundo tempo. O jogo ficou 2 a 2. O resultado complicou a situação dos gaúchos no Brasileirão. O Colorado não ganha no torneio há seis rodadas e vai despencando na tabela. Apesar do dissabor do empate no fim, foi um bom resultado para o time paulista, que vinha de vitória contra o Vasco, empate com o Bahia e outra vitória sobre o Atlético-MG.