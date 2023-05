Inter x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a quinta rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Athletico Paranaense, no Beira-Rio, às 19h desta quarta-feira (10). Vindo de derrota, o time gaúcho busca voltar a somar os três pontos em uma partida em seu estádio.

Após duas vitórias seguidas em casa, contra Flamengo e Goiás, o Internacional acabou derrotado duas vezes, contra o CSA pela Copa do Brasil e pelo São Paulo no Brasileirão. Nesta quarta-feira, o time de Mano Menezes recebe o Athletico Paranaense, reeditando a final da Copa do Brasil de 2019, e quer seguir fazendo do Beira-Rio sua força para não se descolar dos líderes do campeonato nacional.

INTERNACIONAL X ATHLETICO PARANAENSE

DATA: 10/05/2023.

19h.

19h. LOCAL: Beira-Rio.

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

SporTV (TV Fechada)

ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, De Pena (Baralhas ou Matheus Dias), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, De Pena (Baralhas ou Matheus Dias), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes. ATHLETICO PARANAENSE - Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho, Hugo Moura e Terans, Vitor Roque e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

QUEM APITA?

Bruno Arleu de Araújo (Fifa)

