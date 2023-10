Internacional x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 30, às 21h, no Beira-Rio pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos diferentes na temporada, os dois times vão para campo precisando somar pontos para se manterem próximos dos objetivos da temporada de 2023.

O Internacional chega para a partida vendo o Brasileirão como segundo plano. Apesar dos 29 pontos e do 14ºlugar, o time de Eduardo Coudet está na semifinal da Libertadores e define uma vaga na decisão com o Fluminense na próxima semana. Desta forma, os gaúchos devem atuar com uma equipe toda reserva.

Depois de uma semana sem jogos, o Atlético-MG vai para campo querendo melhorar ainda mais sua posição na tabela. Com 37 pontos, o time de Felipão é o nono colocado e tenta se colocar no grupo de equipes que se classifica para a Libertadores da próxima temporada. Para surpreender o Inter fora de casa, os mineiros devem formar o ataque com Pedrinho; Pavon, Paulinho e Hulk.

Inter x Atlético-MG: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG: QUANDO É, HORÁRIO E ESTÁDIO

DATA: 30/09 (sábado).

HORÁRIO: 21h (de Brasília).

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL: Keiller; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel; Bruno Henrique, Campanharo e Gabriel Barros; Lucca e Luiz Adriano. Técnico : Eduardo Coudet.

: Eduardo Coudet. ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Zaracho (Edenilson) e Pedrinho; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E ATLÉTICO-MG