Internacional x Atlético Nacional na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Internacional e Atlético Nacional está marcada para acontecer nesta quinta, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado na Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo canal de TV fechada ESPN e pelo streaming Disney+.

Depois de empatar com o Bahia na rodada de estreia, o Internacional vai em busca de sua primeira vitória na competição. Em terceiro lugar no Grupo F, o time gaúcho acumulou um ponto até então e está atrás do Bahia, que possui quatro, e do adversário desta quinta. No momento, o time está à frente apenas do Nacional, que apenas perdeu.

Veja onde assistir a Internacional x Atlético Nacional ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Atlético Nacional venceu em sua primeira rodada do torneio. Contra o Nacional, o clube colombiano venceu por goleada. O placar terminou em 3 a 0. Por isso, o time é agora o segundo colocado do grupo, com três pontos. Caso vença novamente, nesta quinta, avança para a primeira colocação, com seis.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 10/04/2025

10/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Borré. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO NACIONAL

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Morelos e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E ATLÉTICO NACIONAL

06/04 - Internacional 3 x 0 Cruzeiro - Brasileirão

3 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 05/04 - Atlético Nacional 1 x 0 Unión Magdalena - Campeonato Colombiano