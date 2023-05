Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Buscando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, Internacional e Bahia medem forças no Estádio Beira-Rio. Os gaúchos, mandantes do confronto, amargam uma sequência de quatro derrotas seguidas, enquanto os baianos estão a três jogos sem vencer; em suma, vale muito para os dois.

E além do mau desempenho, a equipe de Mano Menezes ainda terá uma série de desfalques, como os de Bustos, Mercado e Renê; por isso, não conseguirá entrar com sua força máxima. Por outro lado, os comandados de Renato Paiva contam com retornos importantes, caso do zagueiro Kanu, que volta de suspensão.

INTERNACIONAL X BAHIA

DATA : 28/05/23 (domingo).

: 28/05/23 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Internacional x Bahia Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo-RS (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL - John; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny e Carlos de Pena; Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico : Mano Menezes.

- John; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny e Carlos de Pena; Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. : Mano Menezes. BAHIA - Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Cauly, Thaciano e Ryan; Ademir (Rezende), Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva

QUEM APITA?

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

ÚLTIMOS RESULTADOS