Internacional x Bolívar: onde assistir, horário e escalação das equipes

Agora é decisão em Porto Alegre. Nesta terça-feira, 29, Internacional e Bolívar definem o primeiro time classificado para as semifinais da Libertadores de 2023. No duelo, que acontece no Beira-Rio, o time brasileiro chega com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, por 1 a 0, e pode empatar que se garante na próxima fase.

Com o gol marcado por Enner Valencia na partida de ida, o Inter está em vantagem. Depois de colocar um time misto na partida do último sábado, 26, pelo Brasileirão, o time de Eduardo Coudet aposta no fator casa para se classificar para a semifinal.

Inter x Bolívar - Libertadores 2023 Foto: Arte Estadão

INTERNACIONAL X BOLÍVAR

LOCAL: Porto Alegre, Brasil.

ESTÁDIO: Estádio Beira-Rio.

DATA: 29/08/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount + (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes (Nico Hernández), Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Eduardo Coudet. BOLÍVAR: Lampe; Bejarano, Bentaberry, Ferreyra e Jairo Quinteros; Villamíl, Justiniano e Bruno Sávio; Patito Rodríguez, Chico e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

ÚLTIMOS RESULTADOS