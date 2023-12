Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações das equipes

Internacional e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 6, à 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair da briga pelo título de maneira inacreditável, o time carioca entra em campo precisando de uma vitória fora de casa para ao menos voltar ao G-4 e conseguir vaga na fase de grupos da Libertadores. A equipe gaúcha não corre risco de rebaixamento e já está classificada para a Copa Sul-Americana.

O Botafogo está há dez jogos sem vencer, maior sequência sem vitórias da equipe desde o rebaixamento em 2020. Depois de liderar o Brasileirão por 31 rodadas, abrindo 13 pontos para o segundo colocado, o alvinegro carioca está na quinta posição, com 64 pontos. A equipe precisa ganhar e torcer ao menos pela derrota do Grêmio, que joga com o Fluminense, no Maracanã, para voltar ao G-4. O Inter está em nono, com 52, e necessita dos três pontos para não correr risco de perder a posição.

Inter e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão nesta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

LOCAL : Porto Alegre (RS)

: Porto Alegre (RS) ESTÁDIO : Beira-Rio

: Beira-Rio DATA : 06/12 (quarta-feira)

: 06/12 (quarta-feira) HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília)

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X BOTAFOGO AO VIVO

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTERNACIONAL E BOTAFOGO

INTERNACIONAL : Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico : Eduardo Coudet.

: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. : Eduardo Coudet. BOTAFOGO: Lucas Perri; Bastos, Danilo Barbosa e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E BOTAFOGO