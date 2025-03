Com uma boa vantagem para seguir à final do Campeonato Gaúcho, o Internacional entra em campo diante da sua torcida para começar o serviço que começou. O time colorado pode perder de até um gol de desvantagem diante do Caxias que se classifica à decisão do Estadual. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

O time de Roger Machado venceu o primeiro encontro por 2 a 0 e carrega boa tranquilidade para ir à mais uma final do Gaúcho. Do outro lado, o Caxias tem a árdua missão de vencer por 2 de vantagem para levar a partida para os pênaltis. A vitória por 2 a 0 sobre o Dourados pela Copa do Brasil no meio de semana pode ser o combustível que a equipe visitante precisava para conquistar mais uma façanha.

Internacional x Caxias na semifinal do Gaúcho: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

INTER x CAXIAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SEMI DO GAÚCHO:

DATA : 01/03/2025.

: 01/03/2025. HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Beira-Rio.

ONDE ASSISTIR INTER x CAXIAS AO VIVO:

SporTV (TV fechada).

(TV fechada). Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL:

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Gustavo Prado e Vitinho; Valencia. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CAXIAS:

CAXIAS - Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomás Bastos; Gabriel Lima, Calyson e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E CAXIAS: