Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Corinthians se enfrentam neste sábado, no Beira-Rio, a partir das 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 14ª colocação, o time alvinegro pode ficar a um ponto do rival gaúcho, hoje em 12º, em caso de vitória. O jogo tem transmissão do Premiere.

Corinthians e Internacional é uma das principais rivalidades interestaduais do País – e um dos confrontos mais equilibrados nos últimos anos. Desde 2020, uma equipe não vence o confronto. São cinco empates seguidos, todos pelo Brasileirão – os três últimos por 2 a 2. No encontro mais recente, Yuri Alberto, ex-jogador do Inter, marcou um dos gols do empate.

Além disso, há cinco anos que o Internacional não vence o Corinthians. Na ocasião, em partida válida pelo Brasileirão de 2018, o time alvinegro chegou a abrir o marcador no Beira-Rio, mas os gaúchos conseguiram a virada nos minutos finais, após uma falha do lateral Guilherme Mantuan. Após a partida, o jogador chorou ainda no gramado e teve de ser consolado pelos companheiros e pelo então treinador Osmar Loss.

Inter e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão no Beira-Rio. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Porto Alegre.

: Porto Alegre. ESTÁDIO : Beira-Rio.

: Beira-Rio. DATA : 04/08/2023 (sábado).

: 04/08/2023 (sábado). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL : Rochet; Igor Gomes, Vitão (Rômulo), Nico e Renê; Gabriel, Campanharo, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico : Eduardo Coudet.

: Rochet; Igor Gomes, Vitão (Rômulo), Nico e Renê; Gabriel, Campanharo, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. : Eduardo Coudet. CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS