Internacional x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

A tabela, de repente, ficou favorável ao Internacional nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Com uma sequência de cinco jogos contra adversários que frequentam a zona de rebaixamento, o time gaúcho já venceu dois e busca a trinca contra o Coritiba, no domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pela 30ª rodada. Em recuperação na tabela, ainda sonha com uma vaga no G-6, que dá lugar à pré-Libertadores de 2024.

A caminhada contra os desesperados começou com uma derrota para o Bahia, por 1 a 0, em Salvador (BA). Na sequência humilhou o Santos, com um sonoro 7 a 1, maior placar da temporada. Na última rodada, venceu o Vasco por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e no próximo jogo encara o América-MG. Os resultados fizeram o time subir para 11ª colocação, com 38 pontos, ainda a nove do rival Grêmio, que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores.

O técnico Eduardo Coudet vai ter dois desfalques. Suspensos por acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Mercado e o atacante Wanderson estão fora. Na defesa, Nico Hernández e Igor Gomes brigam por uma vaga ao lado de Vitão, enquanto no ataque, De Pena e Pedro Henrique são as opções. O lateral Hugo Mallo segue entregue ao departamento médico, enquanto o volante Gabriel, desfalque contra o Vasco, será reavaliado antes da partida.

Inter x Coritiba se enfrentam no Beira-Rio neste domingo. Foto: Arte/Estadão

O Coritiba segue sem reação. Esteve praticamente o campeonato inteiro na zona da degola, soma três derrotas seguidas, sendo o último, um duelo direto contra o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Por isso, é o vice-lanterna, com 20 pontos, a 13 do próprio Santos, que aparece como primeiro time fora da zona de descenso, com 33.

Com 11 derrotas em 17 jogos no comando do time paranaense, o técnico Thiago Kosloski diz que não se preocupa com uma possível demissão, mas em achar uma maneira de conseguir bons resultados. Para este jogo está certa uma baixa no meio-campo: o volante Willian Farias cumpre suspensão automática por ter sido expulso. A tendência é que Samaris, que vinha sendo titular, assuma a posição. Recuperado de uma virose, o zagueiro Thalisson Gabriel também retorna e outra novidade é a volta do atacante Lucas Barbosa, como opção no banco de reservas. Ele ficou de fora do último jogo, pois pertence ao Santos e está emprestado.

INTERNACIONAL x CORITIBA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Beira-Rio.

: Beira-Rio. DATA : 29/10/2023.

: 29/10/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL x CORITIBA AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE INTERNACIONAL E CORITIBA:

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández (Igor Gomes) e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Alan Patrick; De Pena (Pedro Henrique) e Enner Valencia. Técnico : Eduardo Coudet.

- Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández (Igor Gomes) e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Alan Patrick; De Pena (Pedro Henrique) e Enner Valencia. : Eduardo Coudet. CORITIBA - Gabriel; Natanael, Henrique, Thalisson Gabriel e Victor Luis; Samaris, Matheus Bianqui e Sebástian Gómez; Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E CORITIBA: