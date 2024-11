Internacional x Criciúma no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Internacional e Criciúma se enfrentam na noite desta terça-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), no Beira Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão em lados opostos da tabela. Quinto colocado o Internacional busca uma vaga entre os quatro primeiros enquanto o Criciúma, que ocupa a 14ª posição quer se distanciar da zona de rebaixamento.

O Internacional joga ao lado de sua torcida e busca confirmar a boa fase que vive a equipe. São nove jogos sem perder, sendo sete vitórias e dois empates. Caso conquiste os três pontos no Beira Rio o time pode terminar a rodada na zona de classificação direta para a Libertadores. Para isso, além de vencer, terá que contar com um tropeço do Flamengo, quarto colocado, que enfrenta o Cruzeiro na quarta, 6.

O Criciúma, por sua vez, vem de dois empates e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time está a três pontos da primeira equipe no Z-4, mas pode ampliar essa vantagem caso consiga os três pontos fora de casa. O Internacional é o quinto colocado com 53 pontos, dois a menos do que o Flamengo, que tem 55 e ocupa a quarta posição. Já o Criciúma está na 14ª posição com 37 pontos, três a mais do que o Athletico-PR que, com 34 pontos, é o primeiro time no Z-4.

INTERNACIONAL X CRICIÚMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 05/11/2024 (terça-feira)

05/11/2024 (terça-feira) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X CRICIÚMA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Trauco; Newton e Barreto; Allano, Matheusinho e Marcelo Hermes; Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E CRICIÚMA