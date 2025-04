Internacional x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada do Brasileirão, a partida entre Internacional e Cruzeiro está marcada para acontecer neste domingo, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo Premiere.

PUBLICIDADE Desfalcado do goleiro Rochet e com Anthoni na vaga, o Internacional tenta voltar a vencer após empates nas estreias do Brasileirão e Libertadores. O técnico Roger Machado aposta suas fichas em Enner Valencia, o equatoriano vive bom momento e já anotou 6 gols e 1 assistência, em 12 partidas. Instável na temporada, o Cruzeiro amargou uma derrota nos últimos minutos na estreia da Copa-Sul Americana, diante do Unión Santa Fé. Pra tentar se recuperar, Leonardo Jardim deve escalar uma equipe ofensiva, com Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol na frente.

Inter e Cruzeiro se enfrentam neste domingo no Brasileirão. Foto: Arte Estadão

INTERNACIONAL X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 06/04/2025 (domingo)

06/04/2025 (domingo) Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra (Jonathan Jesus) e Villalba; Walace (Lucas Romero) e Matheus Henrique; Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E CRUZEIRO

03/04 - Bahia 1 x 1 Internacional - Libertadores

- Libertadores 01/04 - Unión Santa Fé 1 x 0 Cruzeiro - Copa Sul-Americana