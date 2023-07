Internacional x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Cruzeiro se enfrentam em Porto Alegre neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na briga pelas primeiras colocações, o jogo pode colocar um dos clubes mais próximo do G-4, que classifica diretamente à Libertadores, a um dos clubes. A partida acontece às 21h (horário de Brasília) e tem transmissão do SporTV e Premiere.

O Inter chega ao jogo em ótimo momento na temporada. Após períodos de instabilidade de Mano Menezes – o treinador chegou a ter seu nome veiculado para assumir o Corinthians –, o time chega para o confronto com uma sequência de nove partidas sem derrota. Já o clube mineiro, após bom início na competição, pôs fim à uma série de sete jogos sem vencer na última rodada e tenta, diante do Inter, reconquistar a moral dentro do elenco.

Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste sábado pela 13ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Porto Alegre.

ESTÁDIO: Beira Rio.

DATA: 1º de julho de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

SporTV (fechada)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL : John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo e Johnny; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo e Johnny; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes. CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

ÚLTIMOS RESULTADOS