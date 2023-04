Internacional x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Medindo forças pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio neste domingo, às 11h. Ambos vêm embalados das vitórias na Libertadores da América e buscam manter a sequência; os gaúchos com o trabalho contínuo de Mano Menezes e os cariocas motivados pela boa estreia de Jorge Sampaoli.

Os donos da casa não têm grandes desfalques para o confronto, e o técnico inclusive tem dúvidas sobre quem escalar, com um possível 4-5-1 de formação. Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta ainda não estará à disposição e David Luiz foi cortado pelo departamento médico por dores na coxa. A equipe deve ser um pouco diferente da que bateu o Ñublense e retornar ao 4-3-3.

INTERNACIONAL X FLAMENGO

Data: 23/04/2023 (domingo)

Horário: 11h00.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Torneio: Campeonato Brasileiro.

Internacional x Flamengo. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL - Keiller; Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo (Baralhas), De Pena (Johnny), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Luiz Adriano). Técnico : Mano Menezes.

- Keiller; Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo (Baralhas), De Pena (Johnny), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Luiz Adriano). : Mano Menezes. FLAMENGO - Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Marinho (Everton Cebolinha), Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

QUEM APITA?

Ramon Abatti Abel (SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS