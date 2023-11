Internacional x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coube ao destino que o primeiro confronto do Fluminense após conquistar a Libertadores fosse com o Internacional, time que eliminou na semifinal da competição continental. Em Porto Alegre, pelo Brasileirão, as equipes se enfrentam pela primeira vez após partida que definiu o classificado à decisão, que ocorreu no Maracanã, sábado. O novo duelo acontece nesta quarta-feira, dia 8, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio e é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, com gols de Germán Cano e John Kennedy, e conquistou sua primeira Libertadores. Nas semifinais, bateu o Internacional pelo mesmo placar, de virada, no mesmo palco do duelo pelo Brasileirão nesta semana. Treinado por Eduardo Coudet, a equipe gaúcha tenta se afastar da zona de rebaixamento e sonha, ainda que mais distante, com a classificação à próxima edição da Libertadores.

Internacional e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X FLUMINENSE: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 08/11 (quarta-feira).

: 08/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h (de Brasília).

: 19h (de Brasília). LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X FLUMINENSE AO VIVO

SporTV;

Premiere.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E FLUMINENSE