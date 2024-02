Internacional x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Grêmio, um dos maiores clássicos do País, se enfrentam neste domingo, 25, a partir das 18h (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. O Grenal 441 (segundo contagens das equipes) acontece no Estádio Beira-Rio, a duas rodadas da primeira fase do Estadual.

PUBLICIDADE Além da rivalidade, a partida vale a liderança do Gauchão. O Inter vem de cinco vitórias consecutivas e chega para o confronto na primeira posição, com 22 pontos. O time de Eduardo Coudet confirmará a liderança da fase classificatória em caso de triunfo neste domingo. Já o Grêmio, com 20 pontos, precisa vencer fora de casa para ainda ter chances de garantir a primeira colocação na primeira fase do Estadual. A seu favor, a equipe do treinador Renato Gaúcho não perde há oito partidas na temporada e é a atual campeã.

Inter x Grêmio: transmissão. Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X GRÊMIO: TUDO SOBRE O JOGO DO GAUCHÃO

Data : 25/02 (domingo)

: 25/02 (domingo) Horário : 18h (horário de Brasília)

: 18h (horário de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X GRÊMIO

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES DE INTERNACIONAL E GRÊMIO

INTERNACIONAL : Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico : Eduardo Coudet.

: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. : Eduardo Coudet. GRÊMIO: Marchesín; Rodrigo Ely, Geromel e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Pepê, Du Queiroz e Reinaldo; Pavón e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E GRÊMIO

18/02 - Novo Hamburgo 1 x 3 Internacional - Gauchão

- Gauchão 17/02 - Grêmio 6 x 2 Santa Cruz-RS - Gauchão