Internacional x Metropolitanos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Metropolitanos, da Venezuela, medem forças nesta terça-feira pela segunda rodada da Libertadores. Os brasileiros vêm de empate, diante do Independiente Medellín, enquanto os venezuelanos perderam do Nacional, do Uruguai. A partida acontece às 19h, horário de Brasília, no Beira-Rio.

O Inter tenta reencontrar o caminho das vitórias, após dois empates em 1 a 1 — além da Libertadores, empatou com o Fortaleza, fora de casa, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade de tirar a pressão sobre o elenco e o treinador Mano Menezes.

Internacional e Metropolitanos se enfrentam pela fase de grupos da Libertadores. Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X METROPOLITANOS

DATA : 18/04/2023 (terça-feira).

: 18/04/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL : Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. TORNEIO: Libertadores - fase de grupos (Segunda Rodada).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL : Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Baralhas, Carlos de Pena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico : Mano Menezes.

: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Baralhas, Carlos de Pena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. : Mano Menezes. METROPOLITANOS: Giancarlo Schiavone; Néstor Cova, Andrés Ferro e Jefre Vargas; Edwin Laszo, Carlos Cermeño, Christian Larrotonda, Diego Castillo e Robinson Flores; Ely Valderrey e Charlis Ortiz. Técnico: José Maria Morr.

ÚLTIMOS RESULTADOS

15/04/2023 - Fortaleza 1 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro.



- Campeonato Brasileiro. 14/04/2023 - Estudiantes de Mérida 0 x 2 Metropolitanos - Campeonato Venezuelano.