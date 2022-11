Internacional x Palmeiras: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

Internacional e Palmeiras duelam neste domingo, 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Do lado do Palmeiras, já campeão brasileiro, a motivação do elenco é uma: terminar o Brasileirão invicto como visitante. A equipe de Abel Ferreira não perdeu fora de seus domínios no torneio, mas terá desfalques para enfrentar o até então vice-líder do torneio.

Já o Internacional entra em campo buscando confirmar o segundo lugar no Brasileirão e uma melhor premiação. A equipe de Mano Menezes ainda briga pelo posto com o Fluminense, terceiro colocado, com 67 pontos, três a menos que os gaúchos.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Internacional e Palmeiras acontece neste domingo, às 16h00, no Estádio Beira-Rio, na capital gaúcha.

ONDE ASSISTIR

O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER - Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny (Matheus Dias) e De Pena; Mauricio, Taison e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Scarpa; Rony, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-RJ (Fifa)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ

Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira-CE

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro-RS

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira- MG (VAR-Fifa)

AVAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Internacional, fora de casa, derrotou o São Paulo por 1 a 0. O Palmeiras, no “jogo da taça”, venceu de virada o América-MG por 2 a 1.