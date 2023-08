Internacional x River Plate: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e River Plate decidem nesta terça-feira, 8, a partir das 21h (horário de Brasília), no Beira-Rio, quem avança às quartas de finais da Copa Libertadores. Será o segundo confronto entre as equipes, após vitória argentina por 2 a 1 na última semana. Caso o time brasileiro vença por um gol, a decisão se dará nas penalidades máximas.

Assim como aconteceu na Argentina, o Internacional terá o apoio de mais de 50 mil pessoas no Beira-Rio nesta terça-feira. Depois de ter poupado parte do time titular no empate contra o Corinthians no sábado, o técnico Eduardo Coudet busca reverter o placar da primeira partida. Para isso, o time brasileiro aposta na dupla Luiz Adriano e Enner Valencia, que funcionou no gol de empate da partida do último sábado.

Pelo lado do River Plate, o time chega totalmente descansada para a partida. Com uma semana sem partidas para o time, os argentinos chegam totalmente focados para conseguir a vaga nas quartas de final da Libertadores mais uma vez na história.

River Plate x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Por Alegre.

ESTÁDIO: Beira-Rio.

DATA: 08/08/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (Pay-per-view);

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Eduardo Coudet. RIVER PLATE: Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Aliendro e Nacho Fernández; De la Cruz, Barco e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

ÚLTIMOS RESULTADOS