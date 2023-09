São Paulo vê Calleri encerrar jejum, mas pouco faz no 2º tempo e leva a virada do Internacional

Jogando fora de casa, o São Paulo foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, dia 13, no Estádio do Beira-Rio, pelo Brasileirão. Apesar de Calleri ter voltado a marcar depois de seis jogos, o time paulista foi completamente dominado na segunda etapa e acabou levando a virada, com gols de Bustos e Renê. Com isso, o São Paulo continua sem saber o que é vencer como visitante na competição após 11 jogos fora do Morumbi. A equipe aumentou sua série sem vitórias no campeonato nacional para sete partidas. Agora, o tricolor foca suas atenções para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontece neste domingo, dia 17, no Maracanã: jogo de ida.

O Internacional começou melhor. Conseguindo trocar passes no ataque com facilidade, o time gaúcho teve sua primeira boa chance logo no primeiro minuto, com Maurício. O atacante parou em boa defesa de Rafael. A resposta do São Paulo aconteceu apenas aos 16, quando Lucas completou cobrança de escanteio na linha da pequena área. Não foi um bom duelo.

Lucas foi mais uma vez um dos destaques do São Paulo na partida desta quarta-feira Foto: REUTERS/Diego Vara

Após o lance com Lucas, o São Paulo cresceu. Confiando em sua troca de passes, o time de Dorival passou a ditar o ritmo. Parou na trave em boa oportunidade. Em mais uma cobrança de escanteio, o camisa 9 subiu mais do que a defesa, desviou e carimbou a trave direita do Inter. Já nos minutos finais da primeira etapa, os donos da casa pareceram perder a força e os paulistas marcaram.

Aproveitando erro de saída de bola de Keiller, Alisson conseguiu a roubada na área e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança da penalidade, Calleri cobrou no meio do gol, viu a bola tocar no arqueiro antes de entrar, aos 47 minutos.

Atrás do placar, o Inter passou a jogar com quase todos os seus jogadores no ataque. Mesmo tendo a bola, sofreu para passar pela marcação e pouco incomodou o goleiro Rafael nos primeiro minutos. Sem conseguir chegar ao ataque, o São Paulo se limitou a marcar. Sofreu o empate. Aos 13, após jogada pela esquerda, o cruzamento foi feito na área, a defesa cortou mal e Bustos apareceu livre para fuzilar para o gol e empatar o jogo no Beira-Rio. Depois da igualdade, o Internacional continuou melhor e não teve problema para virar o jogo.

Internacional domina no segundo tempo e volta a vencer no Brasileirão Foto: REUTERS/Diego Vara

Alugando o campo de ataque, Renê recebeu na intermediária completamente livre, dominou, arrumou e finalizou forte para fazer o 2 a 1. O gol foi aos 24. O São Paulo buscou o ataque na base das bolas esticadas para Pato e Michel Araújo, mas a defesa gaúcha continuou bem postada e o triunfo foi confirmado.

INTERNACIONAL 2 X 1 SÃO PAULO