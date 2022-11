Publicidade

Os Estados Unidos conseguiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo ao venceram a seleção do Irã, por 1 a 0, nesta terça-feira, 29, com gol de Christian Pulisic. A vitória, porém, não foi o suficiente para os norte-americanos ficarem na liderança do Grupo B, uma vez que a Inglaterra também venceu a sua partida, contra País de Gales, por 3 a 0, e chegou a 7 pontos conquistados.

Por ter ficado na segunda colocação, com 5 pontos, mas nenhuma derrota, a equipe do treinador Gregg Berhalter enfrenta a Holanda na próxima fase, no próximo sábado, às 12h (horário de Brasília). O palco da partida decisiva será no estádio Khalifa International.

