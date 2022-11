Irã x Estados Unidos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Irã e Estados Unidos se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, no Estádio Al Thumama, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida, válida pelo Grupo B, coloca duas nações que vivem tensões geopolíticas há mais de 40 anos. No Mundial, os iranianos estão na segunda colocação, com 3 pontos, enquanto os americanos vêm logo atrás, com dois pontos. Quem vencer, a partida avança para a próxima fase. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

No último jogo, o Irã se recuperou do baque sofrido na estreia, quando foi goleado pela Inglaterra por 6 a 2 para a Inglaterra. A seleção iraniana, treinada pelo português Carlos Queiroz, derrotou País de Gales por 2 a 0 e conseguiu somar os três primeiros pontos no Mundial.,

Os Estados Unidos ainda não venceram na competição, mas também não foram superados na atual edição da Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Gregg Berhalter empatou os dois únicos jogos que fez no torneio e está a uma vitória de conseguir avançar para as oitavas de final.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Irã e Estados Unidos acontece nesta terça-feira, 29, às 16h. O confronto terá transmissão do SporTV 2 e SporTV 3 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

IRÃ: H. Hosseini; Rezaeian, Majid Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Ali Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi, Azmoun. Técnico: Carlos Queiroz.

ESTADOS UNIDOS: Turner; Sergiño Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Pulisic, Weah, Wright. Técnico: Gregg Berhalter.

QUEM APITA?

Árbitro: Antonio Mateu (ESP)

Assistente 1: Pau Cebrian (ESP)

Assistente 2: Roberto Diaz (ESP)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (PER)

VAR: Juan Martinez (ESP)

AVAR: Ricardo de Burgos (ESP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Depois de ser goleado pela Inglaterra na estreia, por 6 a 2, o Irã derrotou a seleção de País de Gales por 2 a 0, na última sexta-feira, 25. Os Estados Unidos empataram a primeira partida que fizeram no Mundial, e seguraram 0 a 0 contra a Inglaterra na rodada passada.

