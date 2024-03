Irlanda x Bélgica: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção belga liderou o grupo F das Eliminatórias da Eurocopa com 20 pontos, com destaque para Romelu Lukaku, o artilheiro da competição, com 14 gols. Sua atuação brilhante na goleada por 5 a 0 sobre o Azerbaijão, com 4 gols no primeiro tempo, é um exemplo do seu desempenho excepcional.

Por outro lado, a Irlanda teve uma performance decepcionante nas Eliminatórias, ficando fora da principal competição europeia de seleções. Com apenas 6 pontos somados no grupo B, fruto de 6 derrotas e apenas 2 vitórias, a equipe irlandesa não conseguiu encontrar seu melhor futebol. No entanto, o amistoso contra a Bélgica oferece uma oportunidade para os jogadores mostrarem sua qualidade e buscarem um resultado positivo diante de um dos melhores times da Europa.