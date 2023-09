Irlanda x Holanda: onde assistir, horário e escalação das equipes

Irlanda e Holanda se enfrentam neste domingo, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa. A seleção da casa quer pontuar para brigar pela segunda posição, enquanto a visitante busca distanciar-se do terceiro lugar.

A Irlanda vem de uma derrota por 2 a 0 contra a França, líder do grupo, na última quinta-feira. Os franceses dominaram os adversários e venceram sem dificuldade. A única vitória da seleção irlandesa nas eliminatórias para Eurocopa foi contra Gibraltar, por 3 a 0. Antes disso, o time perdeu também para a Grécia, por 2 a 1, e outra vez para a França, por 1 a 0.

Já a Holanda vive o momento inverso. A Laranja Mecânica vem de uma vitória maiúscula contra a Grécia, por 3 a 0. Nas Eliminatórias, a seleção holandesa venceu Gibraltar pelo mesmo placar, mas foi goleada pela França por 4 a 0. Na Liga das Nações, o time foi até a semifinal, quando perdeu para a Croácia. Ficou em quarto lugar depois de uma nova derrota, contra a Itália.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Dublin, Irlanda.

ESTÁDIO: Aviva Stadium.

DATA: 10/09/2023 (domingo).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

IRLANDA : Bazunu; Collins, Duffy, Egan; Browne, Molumby, Cullen, Stevens; Ogbene, Idah, Knight. Técnico : Stephen Kenny

: Bazunu; Collins, Duffy, Egan; Browne, Molumby, Cullen, Stevens; Ogbene, Idah, Knight. : Stephen Kenny HOLANDA: Flekken; Geertruida, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, de Jong, Blind; Simoms, Gakpo, Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.

ÚLTIMOS RESULTADOS