Irmã de Cristiano Ronaldo elogia Mbappé e dispara: ‘Pior Copa de todos os tempos’

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, usou as redes sociais nesta segunda-feira para elogiar o atacante francês Kylian Mbappé pela grande atuação na final da Copa do Mundo com a Argentina, com três gols marcados. Ela também parabenizou a seleção de Lionel Messi pela conquista, mas classificou o torneio como o “pior” na história dos Mundiais.

“Pior Copa de todos os tempos... Que nos presenteou felizmente com uma grande final. Que jogo. Parabéns à Argentina. Mbappé, surreal este menino. Que futuro brilhante te espera... Incrível”, escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo, no Instagram.

A indignação de Katia Alveiro pode ser explicada pelo desempenho melancólico do irmão no torneio. Reserva durante boa parte da campanha de Portugal, o astro balançou as redes apenas uma vez, contra Gana, e não conseguiu ajudar a seleção lusitana a superar o Marrocos na disputa por uma vaga na semifinal, deixando o campo em prantos. De quebra, o atacante viu o maior rival da sua carreira ter uma atuação impecável no Mundial e erguer a taça.

A irmã de Cristiano Ronaldo já havia se manifestado nas redes sociais durante o Mundial. Katia pediu o retorno do jogador “para casa” depois de o craque passar quase toda a goleada sobre a Suíça no banco. Ela também lamentou as críticas que o craque vinha recebendo de torcedores pelo seu desempenho com a camisa lusitana.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo teve um fim de ano para esquecer. Além da reserva em Portugal e o título de Messi, o jogador teve seu contrato rescindido com o Manchester United durante o torneio por conta das duras críticas que fez ao técnico Erik ten Hag por deixá-lo no banco no time inglês. O atacante português é especulado no futebol da Arábia Saudita e deixou em aberto a sua permanência na seleção nacional.