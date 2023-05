Irmão de Cristiano Ronaldo será julgado na Itália por falsificar mais de 13 mil camisas da Juventus

Hugo dos Santos Aveiro, irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, será julgado na Itália por falsificar camisas da Juventus, no período que o atacante defendeu o clube. Ao todo, mais de 13 mil uniformes, com nome e número de CR7, foram falsificados. O processo foi aberto em 2019 pelo Ministério Público de Turim e irá para julgamento no próximo dia 20 de junho.

De acordo com o jornal italiano Corriere Dello Sport, Hugo tinha acordo com a empresa Pegaso, de Turim, para a fabricação dos uniformes. A investigação foi encerrada nos últimos dias. O julgamento irá decidir se houve ou não o dolo do irmão de CR7 no caso.

As camisas não correspondiam aos mesmos padrões de qualidade daquelas originais, produzidas pela Adidas, fornecedora de material esportivo da Juventus. Além disso, um dos detalhes que torna os uniformes protagonistas no processo cível, é o logotipo “CR7 Museum” na frente da camisa. Nos modelos originais, essa logomarca não existe.

Camisa de Cristiano Ronaldo, nas arquibancadas do Allianz Stadium, casa da Juventus. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Cristiano Ronaldo chegou à Juventus em 2018, após a Copa do Mundo da Rússia e tricampeonato da Champions League com o Real Madrid. Na Itália, entre 2018 e 2021 – período que defendeu o clube de Turim – conquistou duas vezes o Campeonato Italiano (2018/2019 e 2019/2020) e uma Copa da Itália (2020/2021).

Em 2021, retornou ao Manchester United, clube pelo qual conquistou sua primeira Bola de Ouro, mas viveu período conturbado em sua carreira profissional. No ano seguinte, se transferiu para o mundo árabe e atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com uma publicação do jornal espanhol Mundo Deportivo, o astro português busca maneiras de deixar o Al Nassr, com quem ainda tem mais de dois anos de contrato, para voltar para o futebol europeu.

Retorno de Cristiano Ronaldo para a Inglaterra?

No meio da atual temporada do futebol europeu, alguns veículos europeus chegaram a noticiar um possível acordo entre Al Nassr e Newcastle, que pertencem ao mesmo grupo. De acordo com o que foi noticiado na época, o clube inglês poderia ter o atacante português caso se classificasse para a próxima edição da Champions League, o que aconteceu.

A alternativa apresentada pela imprensa europeia na época era um empréstimo de Cristiano Ronaldo para o Newcastle. Se isso acontecer, o astro português disputaria mais uma vez a Champions League, competição que já conquistou cinco vezes na carreira.