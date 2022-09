Irmão de Pogba admite estar por trás de vídeo com ameaça a jogador

Mathias Pogba, detido por seu suposto envolvimento no caso de extorsão a seu irmão mais velho e meia da Juventus, Paul Pogba, admitiu aos investigadores que está por trás da iniciativa do vídeo com ameaças ao jogador, informaram fontes próximas ao caso, confirmando uma informação do jornal Le Parisien.

Mathias, de 32 anos, se apresentou por conta própria à polícia na quarta-feira e acabou detido. Além dele, outras quatro pessoas estão detidas no caso por extorsão com arma, sequestro em quadrilha e participação em associação de criminosos.

Família Pogba está envolvida em polêmica de extorsão ao principal atleta da casa. Foto: Guillaume Souvant/ AFP

O processo, que afeta a seleção da França a menos de dois meses da Copa do Mundo, foi aberto quando Paul Pogba apresentou na Promotoria de Turim uma denúncia após sofrer tentativas de extorsão entre março e julho de 2022.

No entanto, o caso ganhou repercussão com a publicação no dia 27 de agosto de um enigmático vídeo no qual Mathias, também jogador profissional, prometia fazer “revelações” sobre Paul.

Durante sua detenção, Mathias reconheceu que este vídeo era iniciativa sua, segundo fontes próximas à investigação.

Interrogado pelos investigadores, Paul Pogba declarou que seu irmão estava “sob pressão” de pessoas que queriam dinheiro dele.

Uma pessoa próxima da família contactado pela AFP explicou que “Mathias estava pressionado”. “É um cara tranquilo, irreconhecível no vídeo, no qual está tremendo. Ele não é assim no dia a dia”.

Na semana passada, por meio de seu advogado, Mathias Pogba disse ser “totalmente alheio a toda manobra de extorsão contra seu irmão”.

A estrela da seleção da França contou durante sua primeira audiência ter sido vítima de uma chantagem por parte de alguns amigos de infância e dois homens encapuzados armados, que exigiam ajuda financeira e tentaram extorqui-lo.