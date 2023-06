Irreverente e com personalidade forte, Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol

Fim de uma era! Um dos jogadores mais irreverentes do futebol mundial, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou a aposentadoria do futebol logo após a vitória do Milan sobre o Hellas Verona por 3 a 1, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Italiano.

Conhecido pela sua autoconfiança e frases de efeito, Ibra encerrou sua participação como atleta com 988 jogos, 573 gols, 31 títulos e passagens por nove clubes.

“Chegou o momento de dar adeus ao futebol, mas não a vocês. Serei para sempre um milanista. Vejo vocês por aí, se tiverem sorte. Forza Milan e adeus”, disse Ibra.

Ícone do futebol mundial, Ibrahimovic anuncia sua aposentadoria Foto: Antonio Calanni/AP

Neste domingo, o jogador foi homenageado pelos torcedores, que fizeram um mosaico com dizeres de adeus. O Milan já havia afirmado que não renovaria o contrato do sueco.

Ibra começou no futebol no Malmö e se transferiu para o Ajax em 2001. Ele passou ainda por Juventus, Inter de Milão, Milan, PSG, Manchester Unimed e LA Galaxy.

O atacante, que colecionou polêmicas com a seleção sueca, o que fez ficar de fora de uma Copa do Mundo, disputou 62 jogos com a camisa da seleção e marcou 122 gols. Ele afirmou que jogaria a Eurocopa de 2024, mas acabou optando por adiantar a sua aposentadoria.