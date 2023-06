Jogador ex-Inter de Milão nega tentativa de estrangular irmã de 15 anos e é libertado em Paris

Ishak Belfodil, jogador de 31 anos do catariano Al-Gharafa, com passagem de destaque pelo futebol alemão e pela Inter de Milão, foi detido em Paris, capital francesa, após tentar estrangular a irmã de 15 anos na noite de domingo.

O argelino foi levado para a delegacia após a caçula denunciá-lo à polícia. De acordo com informações do L’Équipe, Belfodil estava na casa dos pais, onde ficou hospedado por alguns dias. Os relatos policiais apontam que a irmã do jogador apresentava sinais de estrangulamento e marcas de arranhões nos braços. Apesar dos machucados, a jovem não precisou de amparo médico.

Não está esclarecido ainda o que motivou Belfodil a tentar estrangular a irmã, mas a imprensa francesa aponta que uma discussão precedeu a agressão. A polícia local investiga o caso e, segundo a AFP, o atleta foi liberado sem acusações após prestar depoimento.

Ishak Belfodil também atuou no futebol alemão, italiano e francês - 29/10/2020 Foto: Johanna Geron/ Reuters

Nas redes sociais, Belfodil tratou de negar as acusações e fez críticas à imprensa. “Enquanto a mentira pega o elevador, a verdade pega a escada e demora mais, mas sempre acaba chegando. Espero que todos os pseudojornais que buscam cliques a todo custo (mesmo que isso signifique escrever títulos como tentativa de homicídio ou outras informações falsas) compartilhem as notícias reais que chegam à imprensa apenas uma hora depois de seus títulos. Graças a Alá, minha irmãzinha e eu estamos indo muito bem”, escreveu o jogador.

Ishak Belfodil nasceu na Argélia, mas despontou para o futebol na França. Depois de jogar no Paris Saint-Germain, Clermont e Lyon, migrou para a Itália, onde atuou por Parma, Internazionale e Livorno. Após servir clubes emiradenses e belgas, chegou à Alemanha e vestiu as camisas de Werder Bremen, Hoffenheim e Hertha Berlin.