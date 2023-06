Islândia x Portugal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Islândia e Portugal se enfrentam hoje, dia 20, às 15h45 (horário de Brasília), em jogo da quarta rodada da fase eliminatória da Eurocopa 2024. O confronto, válido pelo Grupo J, ocorre no estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, na Islândia.

Com apenas uma vitória em três jogos, a equipe comanda por Åge Hareide está em penúltimo lugar e busca se recuperar após a derrota contra a Eslováquia.

Já Portugal é líder com três triunfos em três partidas. Com um show de Bruno Fernandes contra a seleção bósnia, o time de Cristiano Ronaldo quer encerrar a pausa para o futebol internacional com 100% de aproveitamento.

Islândia e Portugal se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 Foto: Estadão/Arte

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Reykjavík, na Islândia.

: Reykjavík, na Islândia. ESTÁDIO : Laugardalsvöllur.

: Laugardalsvöllur. DATA : 20 de junho de 2023.

: 20 de junho de 2023. HORÁRIO: 15:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

SporTV 4.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ISLÂNDIA : Rúnarsson; Olafsson, Magnússon, Gunnarsson, Palsson; Sigurdsson, Poroarson, Gudmundsson, Jón Dagur; Haraldsson e Finnbogason. Técnico : Åge Hareide.

: Rúnarsson; Olafsson, Magnússon, Gunnarsson, Palsson; Sigurdsson, Poroarson, Gudmundsson, Jón Dagur; Haraldsson e Finnbogason. : Åge Hareide. PORTUGAL: Rui Patrício; Dalot, António Silva, Rúben Dias, Danilo Pereira e Raphaël Guerreiro; Bruno Fernandes, Rafael Leão e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

ARBITRAGEM

Árbitro : Daniel Siebert (ALE)

: Daniel Siebert (ALE) Assistente 1 : Jan Seidel (ALE)

: Jan Seidel (ALE) Assistente 2 : Rafael Foltyn (ALE)

: Rafael Foltyn (ALE) Árbitro de vídeo (VAR): Bastian Dankert (ALE)

ÚLTIMOS RESULTADOS