Itália apresenta novo escudo para sua seleção de futebol; veja como ficou

O novo ano começou com um escudo renovado para a seleção italiana. Em postagem nas redes sociais, a FIGC (Federação Italiana de Futebol) divulgou o novo emblema a ser utilizado por seu escrete nacional, criado pela agência Independent Idea. A nova arte tem traços mais arredondados e minimiza o espaço ocupado pela sigla da federação, bem como menor preenchimento de azul.

O tricolor da bandeira foi mantido e também as quatro estrelas que representam as quatro conquistas da Copa do Mundo, que foram passadas de douradas para brancas. Na apresentação do escudo, foram recordados momentos da história da Itália no futebol, com a música “Azzuri”, da cantora Susanna Rigacci, ao fundo, e o slogan “criado através das emoções”.

A última vez que a federação italiana trocou sua logo foi em 2017. Neste milênio, houveram outras duas mudanças: uma em 2006 e outra em 2007, a segunda para ‘atualizá-la’ com o título do Mundial de 2006.

O ano de 2023 será importante para a Itália. Além de estar classificada às finais da Liga das Nações, que serão em junho, a Azzurra estreia nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, competição da qual é a atual campeã, em 23 de março, no clássico contra a Inglaterra.

Além de defender o título do torneio mais importante de seleções do continente, os tetracampeões do mundo também anseiam pelo retorno à Copa, que não disputam desde 2014, no Brasil, edição em que foram eliminados na primeira fase. E o mesmo ocorreu em 2010, na África do Sul, ou seja, desde que levantou o troféu em 2006, não avançaram mais ao mata-mata. Com as 16 vagas adicionais para 2026, os italianos fazem parte dos retornos mais esperados ao torneio.