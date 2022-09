Itália bate Hungria e avança na Liga das Nações; Alemanha e Inglaterra fazem jogaço de 6 gols

Em um duelo no qual as duas seleções não vão estar na Copa do Mundo do Catar, Hungria e Itália decidiram o representante do Grupo 3 da Liga A na semifinal da Liga das Nações. E a vaga ficou para os italianos, que venceram os Húngaros, em Budapeste, por 2 a 0, gols de Raspadori e Dimarco, um cada tempo. No outro jogo da Chave, a rebaixada Inglaterra e a eliminada Alemanha fizeram um jogaço de seis gols no segundo tempo e terminaram empatadas em Londres.

Com o resultado, a Itália, ausente do segundo Mundial consecutivo, alcançou os 11 pontos, um a mais que a Hungria. A Alemanha terminou com sete, após sensacional empate por 3 a 3 com a Inglaterra, no Estádio de Wembley. Os ingleses, com apenas três pontos, foram rebaixados para a Liga B.

Leia também Messi elogia Neymar e Mbappé e ratifica obsessão do PSG pela Champions League

A Itália se junta a Croácia e Holanda, que também estão nas semifinais. Nesta terça-feira, em Braga, Portugal e Espanha decidem a última seleção classificada.

Em Budapeste, a Itália começou com forte marcação na saída de bola da Hungria, que apostava nos contra-ataques para ratificar a classificação. Mas Raspadori, que já havia feito o gol da vitória sobre a Inglaterra na rodada anterior, voltou a ser decisivo, ao abrir o placar, após falha da zaga adversária, aos 26 minutos de jogo.

Federico Dimarco comemora gol marcado sobre a Hungria em Budapeste. Foto: Attila Kisbenedek/ AFP

O segundo tempo foi bem disputado. A Hungria teve três oportunidades no mesmo lance para empatar, mas o castigo veio na sequência. Cristante cruzou da direita e Dimarco desviou para ampliar a vantagem italiana.

A Hungria se lançou ao ataque e Styles finalizou duas vezes com perigo, mas parou nas belas intervenções do goleiro Donnarumma.

Publicidade

JOGAÇO

Em Londres, Inglaterra e Alemanha honraram a tradição das duas seleções com um grande duelo, Qu terminou empatado por 3 a 3. No primeiro tempo, os ingleses foram melhores, com Kane e Sterling tendo chances para marcar.

Inglaterra busca virada com a Alemanha, mas acaba sofrendo empate no fim. Foto: Vincent Mignott/ EFE

No segundo, a Alemanha veio muito melhor e parecia que poderia obter uma goleada. Gundogan, de pênalti, e Havertz, em belo chute colocado, marcaram 2 a 0, mas os donos da casa viraram em 11 minutos. Shaw, Mount e Kane, de pênalti, fizeram os gols.Mas ainda havia tempo para Havertz empatar e tornar o resultado mais justo.