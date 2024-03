Itália x Equador: onde assistir, horário e escalação das equipes

Itália e Equador duelam neste domingo, dia 24, em partida amistosa na Red Bull Arena, na cidade americana de Harrison, Nova Jersey. É a apenas a terceira vez na história em que essas equipes se enfrentam, com um empate e uma vitória para a Azzurra no retrospecto. A bola rola às 17h (horário de Brasília).

Ambas as seleções já provaram seu valor nesta Data Fifa e chegam com moral elevada. Os italianos bateram a Venezuela por 2 a 1, com dois gols do atacante Retegui, do Genoa. Enquanto isso, o Equador está confiante após triunfo por 2 a 0 sobre a Guatemala. Agora a meta é surpreender e derrotar a seleção atual campeã da Eurocopa.

Itália e Equador se enfrentam em amistoso neste domingo. Foto: Arte/Estadão

ITÁLIA X EQUADOR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO AMISTOSO

DATA: 24/03 (domingo).

24/03 (domingo). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Red Bull Arena, em Harrison (EUA).

ONDE ASSISTIR ITÁLIA X EQUADOR AO VIVO

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ITÁLIA E EQUADOR

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura e Udogie; Frattesi, Chiesa e Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura e Udogie; Frattesi, Chiesa e Retegui. Luciano Spalletti. EQUADOR: Dominguéz; Ordoñez, Realpe, Arboleda e Minda; Gruezo e Cifuentes; Ortiz, Yeboah e Sarmiento; Caicedo. Técnico: Félix Sanchéz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ITÁLIA E EQUADOR