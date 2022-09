Itália x Inglaterra e Alemanha x Hungria: onde assistir, escalações e horário da Liga das Nações

A Liga das Nações da Uefa terá nesta sexta-feira importantes duelos pela quinta e penúltima rodada do torneio amistoso. Na Liga A, pelo Grupo 3, a disputa é intensa pela classificação e contra o rebaixamento para a Liga B. Itália e Inglaterra se enfrentam em Milão, enquanto Alemanha e Hungria medem forças em Leipzig.

A desprestigiada Hungria lidera a Chave com sete pontos, seguida da Alemanha, que tem seis. A Itália ocupa a modesta terceira posição, com cinco, enquanto a seleção inglesa é a lanterna, com dois pontos somados até aqui. Diante deste cenário, só interessa a vitória para a Inglaterra para evitar o fracasso de se ver rebaixada para a Liga B.

Leia também Portugal aposta na juventude e em Cristiano Ronaldo para abafar desconfiança sobre técnico

Itália e Inglaterra medem forças pela Liga das Nações

ITÁLIA X INGLATERRA

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi e Emerson Palmieri; Jorginho, Barella e Verratti; Politano, Gnonto e Immobile. Técnico: Roberto Mancini.

INGLATERRA: Ramsdale; Walker, Maguire, Tomori e Reece James; Kalvin Philips, Bellingham e Mason Mount; Phil Foden, Saka e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

HORÁRIO: 15h45

Continua após a publicidade

LOCAL: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA).

ONDE ASSISTIR: Star+

Alemanha e Hungria se enfrentam em Leipzig nesta sexta

ALEMANHA X HUNGRIA

ALEMANHA: Ter Stegen; Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum; Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan; Jonas Hofmann, Thomas Müller e Leroy Sané; Timo Werner. Técnico: Hansi Flick.

HUNGRIA: Péter Gulácsi; Ádám Lang, Willi Orbán, Attila Szalai; Attila Fiola, Ádám Nagy, András Schäfer, Callum Styles; Martin Ádám, Dominik Szoboszlai; Ádám Szalai. Técnico: Marco Rossi.

HORÁRIO: 15h45

Continua após a publicidade

LOCAL: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE).

ONDE ASSISTIR: ESPN e Star+